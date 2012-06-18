〔中国房地产〕5月全国房价连续第三个月同比下跌,降幅继续扩大(更新版)

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* 5月全国房价连续第三个月同比下跌,降幅继续扩大--路透测算

* 70个大中城市中新建商品住宅价格同比下降城市继续增加

* 京沪房价出现此轮调控以来连续第四个月同比下降

* 销量回升,中央重申房地产调控不放松

路透北京6月18日电---中国5月房价延续跌势,70个大中城市新建商品住宅价格连续第三个月同比下跌,降幅继续扩大,显示房地产调控政策进一步显效.

不过,政策放松预期和地方政府的微调令房地产市场销量5月下旬以来开始回暖,部分刚需亦积极入市.而中央一再重申房地产调控不放松,料将限制未来房价反弹空间.

国家统计局周一公布,5月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市增至55个,环比下降的城市仍为43个.据路透测算,70个大中城市新建住宅销售价格同比降幅扩大至1.5%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第三月出现下跌;环比降幅则为0.1%,连续第八个月下跌.

重点城市看,北京与上海5月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.2%及1.6%,为连续第四个月同比下降.

易居中国研究总监回建强认为,尽管从统计局发布的房价数据看,5月份房价下降城市增多,但在现实中却感觉到部分城市的房价及销售有回升迹象.不过,在限购这一行政控制手段没有放松前,房价应该不会有大幅反弹的基础.

稍早公布的数据显示,中国5月房地产投资有所回暖,5月房地产开发投资同比增长18.2%,已自上月9.2%的逾两年来低点回弹;不过新开工面积同比则继续下滑,下降4.7%. [ID:nSB1599786]

中国央行自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整,房地产市场将此消息做为利好予以发挥,部分地方楼市开始呈现暖意.

但随后新华社即发表时评称,中国央行降息发出货币政策微调信号,对当前正处在关键时期的房地产调控而言,绝不意味着调控松动.坚定实施中央调控政策、审慎把握调控节奏和力度,仍是当前楼市调控的第一要务.

国信证券房地产分析师方焱亦表示,今年以来差别化房地产的政策以及地方性政策微调,对消费心理的影响有集中释放的过程,5月下旬开始很多楼盘销售情况转好,但短期内房价可能仍维持胶着.

"中央的目标是保持房价稳定,若下一步房价反弹,政策放松的力度可能就降低了."他称.

人民日报周一亦援引中国住房和城乡建设部有关人士称,房地产调控要进一步巩固成果,严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施,同时促进地方政府、开发企业和购房者心态合理回归;业内人士并指出,目前房价不存在大幅反弹的基础.[ID:nSB1615072]

*房价(较上年同期变动,%):

5月 4月 3月 2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

-1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)