〔中国基金〕证监会鼓励基金发行固定收益类产品,冀未来占一半--报载

路透上海6月18日电---中国证券报周一报导引述权威人士的话称,中国证监会鼓励基金公司多推固定收益类产品,满足大众投资者的需求,希望未来固定收益类产品能占到基金总资产的一半.目前,基金公司最多可以同时上报三只固定收益类产品的募集申请.

该人士表示,由于国内基金公司偏好发行股票型基金,这使得基金业经过十几年发展,固定收益类产品占比远远低于权益类产品.随着A股市场持续震荡走低及监管层推动,低风险产品越来越受青睐.目前固定收益类占比已达到25%左右,而新兴市场这一比例平均是45%.

报导指出,目前监管部门主要考虑继续强化固定收益类产品25%的占比,未来再向50%占比发展,使得固定收益类和股票型基金基本平衡.监管部门希望基金公司根据客户偏好,开发不同的产品.既能给少数高端客户提供一些较高风险、较高收益的投资组合,也能为大众投资者设计出一些可以跑赢通胀、风险又不太大的产品.

中国首批短期理财基金产品--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金5月初发行,在仅仅数天的发行期内共募集426.6亿元人民币,其中汇添富理财30天募集了244.4亿元,创下国内低风险基金规模新纪录.(完)