《一周经济焦点》经济面临政治挑战,市场观望G20会议成果

* G20领导人聚会墨西哥;衰退风险增加

* 政治分歧令人怀疑G20会议成果

* 如果市场动荡威胁经济成长,各国央行准备采取行动

* 美联储将考虑新的支持举措,两日会议将于周三结束

* 预计印度降息,追随其它发展中国家的脚步

路透华盛顿6月17日电---全球经济趋向衰退并面临巨大的政治挑战,给本周的墨西哥20国集团(G20)峰会增添了紧迫性,要求其展现出2007-09年金融危机期间所表现出来的那种全球领导力.

"全球目前处境非常困难,经济与金融,社会与政治,各方面都面临挑战,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示.

"我们再次需要采取全球性的协调行动."

在周一和周二举行的峰会上,预计G20国家领导人将承诺刺激经济成长,同时采取措施控制预算赤字.G20国家占全球经济产出的80%以上.