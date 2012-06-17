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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 06:53 BJT

《一周经济焦点》经济面临政治挑战,市场观望G20会议成果

* G20领导人聚会墨西哥;衰退风险增加

* 政治分歧令人怀疑G20会议成果

* 如果市场动荡威胁经济成长,各国央行准备采取行动

* 美联储将考虑新的支持举措,两日会议将于周三结束

* 预计印度降息,追随其它发展中国家的脚步

路透华盛顿6月17日电---全球经济趋向衰退并面临巨大的政治挑战,给本周的墨西哥20国集团(G20)峰会增添了紧迫性,要求其展现出2007-09年金融危机期间所表现出来的那种全球领导力.

"全球目前处境非常困难,经济与金融,社会与政治,各方面都面临挑战,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示.

"我们再次需要采取全球性的协调行动."

在周一和周二举行的峰会上,预计G20国家领导人将承诺刺激经济成长,同时采取措施控制预算赤字.G20国家占全球经济产出的80%以上.

但在过去四年里,各国已经支出逾1万亿美元刺激经济成长,而且央行印制了6万亿美元的钞票.在这种背景下,持有悲观看法的人怀疑政治领导人可能难以推出更有力的政策来恢复企业和消费者的信心.

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