《汇市简讯》英镑/美元守住1.5786,受欧元/英镑需求压制

2217GMT * 英镑上周五是表现最强的货币 * 英国央行流动性措施刺激银行股上涨,英镑随之上扬 * 亚洲早盘测试1.5785,因希腊支持纾困的政党可望获胜 * 未能突破4月/6月跌势的50%回档位1.5786,这是初步阻力位 * 欧元/英镑买需目前施压于英镑/美元,欧元/英镑涨逾0.8100英镑 * 先前的1.5600区间高点是英镑/美元的初步支撑位 * 预计亚洲交易更加波动,走势看涨(完) --编译 张涛; 审校 郑茵