《汇市简讯》英镑/美元守住1.5786,受欧元/英镑需求压制

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
2217GMT * 英镑上周五是表现最强的货币 * 英国央行流动性措施刺激银行股上涨,英镑随之上扬 * 亚洲早盘测试1.5785,因希腊支持纾困的政党可望获胜 * 未能突破4月/6月跌势的50%回档位1.5786,这是初步阻力位 * 欧元/英镑买需目前施压于英镑/美元,欧元/英镑涨逾0.8100英镑 * 先前的1.5600区间高点是英镑/美元的初步支撑位 * 预计亚洲交易更加波动,走势看涨(完) --编译 张涛; 审校 郑茵
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路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。