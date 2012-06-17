《日本重要政经日程》--6月18日

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0120 - 标售一年期贴现国库券
0130 - 东京制铁(5423.T)宣布7月价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。