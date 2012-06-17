〔欧洲政经〕欧元区称将帮助希腊转型,改革是应对挑战最佳途径

路透布鲁塞尔6月17日电---欧元区财长周日发表声明称,他们将帮助希腊进行经济转型,并称,继续实施财政和结构性改革,是希腊应对经济挑战的最佳方式.

声明称:"欧元集团了解希腊公民已经做出了非常大的努力,而且相信继续进行财政和结构性改革,是希腊克服当前经济和社会挑战,并在欧元区内创造希腊更繁荣未来的最佳保障."

"欧元集团重申,承诺在希腊调整过程中予以支持,以解决该国经济面临的许多挑战."这份声明是在希腊议会选举初步结果显示新民主党胜选后发布的.新民主党支持抒困.

声明还称,一旦希腊政府组建完毕,欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)代表就会返回希腊,讨论欧盟和IMF对希腊的紧急贷款和改革问题.(完)