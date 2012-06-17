中国发射神九飞船 将尝试太空对接

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国酒泉6月16日电（记者 Maxim Duncan）---中国周六将首位女航天员和另外两名男航天员送入天空，尝试与轨道太空舱对接。这是中国雄心勃勃的太空计划的关键一环。

周六傍晚，一枚长征火箭从中国西北戈壁的酒泉卫星发射中心发射升空，火箭托举着神舟九号飞船和3名航天员，其中包括33岁的女航天员刘洋。

这是中国自2003年首次实现航天员在轨飞行以来的第四次载人空间任务；与此同时，美国因预算问题和发展重点改变收缩了载人发射活动。

中国中央电视台对发射进行了直播。电视画面显示，在即将发射前，三名航天员在机舱内挥手致意，他们背后悬挂的是象征吉祥的红色条幅。

接下来几天，航天员将尝试与去年9月发射升空的天宫一号对接，这是他们本次为期13天太空之旅的重要使命之一，也是中国在2020年前后建立空间站计划的重要一步。

对中国来说，成功的载人对接任务不仅将是其不断增长的太空能力的最新展示，同时还将与其日益扩张的军事和外交影响力相匹配。（完）