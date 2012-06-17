《汇市简讯》希腊大选之后,关注西班牙债券

2247GMT * 希腊略微有利的选举结果,可能为欧元赢得了一些时间,但西班牙公债收益率再度大涨,可能很快打消希腊选举带来的乐观情绪.因投资者担忧会有更多的银行救助行动和债务增加等问题,10年期西班牙公债收益率上周短暂触及7%上方的纪录高位.如果这些问题迟迟得到不回答,只会增加投资者的疑虑,并导致欧元/美元在升向1.30时面临更多的卖压.(完) --编译 张涛; 审校 郑茵