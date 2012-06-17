〔欧洲政经〕EU和IMF纾困改革措施是希腊经济增长和就业的基石--欧盟

路透墨西哥洛斯卡波斯6月17日电---在希腊公布选举的初步结果后,欧盟两位高层官员发表声明称,欧元区和国际货币基金组织(IMF)对希腊的第二轮纾困是促进该国经济增长和就业的基础.

希腊选举结果显示,支持纾困和改革的新民主党胜选.

"希腊和欧元集团间达成的第二轮经济调整计划,是促进希腊经济的增长,繁荣,以及就业的基础."欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)说道.

"在希腊实现这些目标的过程中,我们仍继续会予以协助."他们在20国集团(G20)会议召开前夕说道.(完)