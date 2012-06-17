〔欧洲政经〕EU和IMF纾困改革措施是希腊经济增长和就业的基石--欧盟

金融产业：2016年全球金融科技投资增长10%，中国贡献巨大--埃森哲
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。
路透墨西哥洛斯卡波斯6月17日电---在希腊公布选举的初步结果后,欧盟两位高层官员发表声明称,欧元区和国际货币基金组织(IMF)对希腊的第二轮纾困是促进该国经济增长和就业的基础.
希腊选举结果显示,支持纾困和改革的新民主党胜选.
"希腊和欧元集团间达成的第二轮经济调整计划,是促进希腊经济的增长,繁荣,以及就业的基础."欧盟(EU)执委会主席巴罗索和欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)说道.
"在希腊实现这些目标的过程中,我们仍继续会予以协助."他们在20国集团(G20)会议召开前夕说道.(完)
--编译 孙茉莉;审校 郑茵
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。
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路透2月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的合景泰富地产控股有限公司已经启动26.5亿港元等值（3.42亿美元）四年期可转让定期贷款，进入有限银团组建阶段。