〔全球金融〕IMF执行董事会就动用4,300亿美元额外资金的条件达成一致

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透华盛顿6月15日电---国际货币基金组织(IMF)周五同意,只有在现有资金用完后,才会动用成员国承诺提供的4,300亿美元额外资源来抗击全球经济危机.
12个国家和欧元区在4月份承诺提供逾4,300亿美元,将IMF的贷款能力提高近一倍,以确保全球金融稳定和经济复苏.
IMF执行董事会表示,可供IMF使用的资金将采取双边贷款或债券购买协议的形式.这些贷款可作为IMF国际储备的一部分,偿还将附带利息.
"他们设想,只有在使用完大部分现有份额和新借款协议(NAB)资源后,IMF才会动用新协议资金,"IMF在新闻稿中表示.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。