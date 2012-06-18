〔金砖国家〕6月15日股汇市收盘纵览

路透6月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF涨1.28%,报925.22点.

中国股市:沪综指周五震荡后小幅收高,受此前超跌银行股整体反弹提振,但鉴于外围形势仍不确定,投资者仍趋谨慎.分析师指出,市场继续等待周末消息面指引,下周大盘料仍围绕2,300点上下波动.沪综指.SSEC收报2,306.850点,涨10.904点或0.47%.本周沪综指累计上涨1.1%.今日上海A股成交额继续减少,至676亿元人民币,上交易日为688亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市跳涨,本周收高4%,主要得益于周末希腊大选前市场出现的空头回补.不过交投依旧清淡,因不断深化的欧债危机令投资者惴惴不安.恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今日分别上涨2.3%和2.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.有消息称,不论希腊大选结果如何,各国央行将提供流动性以防信贷紧缩,隔夜非美货币获得提振,人民币中间价亦顺势高开.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水310点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3961元.[CNY/CN]

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印度股市:印度股市周五上涨至六周最高收盘价,因市场预计国内将大力放松货币政策,以及全球主要央行将出手抑制希腊大选可能带来的全球动荡,这些预期带动银行类股上涨.指标BSE指数.BSESN上涨1.63%,报16,949.83点,创5月3日以来的最高收盘价,周线上涨1.4%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元上涨,追随国内股市及全球风险资产强劲上涨之势.印度卢比兑美元本周升0.1%,为连续第二周上涨,不过卢比前景仍然疲弱.据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.39/40,远强于周四收盘价55.80/81.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,337.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.45%至720.04点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.28%至32.5050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微涨0.03%,报41.0390.

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巴西股市:拉丁美洲股市上涨,因市场寄望,若希腊大选导致更多金融动荡,各国央行将准备好稳定金融市场.但这波涨势可能短暂.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨1.36%,收报56,104点,本周累计上涨约3%.[ID:nL1E8HFHGT]

巴西汇市:多数拉丁美洲货币上涨,市场押注全球主要央行可能再度向全球市场挹注流动性,但分析师对这波涨势能否持久持怀疑态度.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.7%,报2.0436,因市场预计,巴西政府可能会进一步解除去年遏制过剩美元流入的部分举措.[ID:nL1E8HFHPJ]

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南非股市:南非股市上涨0.4%,因有关各关央行将联手应对周末希腊大选带来的动荡局面的传闻,带动全球股市上扬.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.44%,报29,977.28点.综合指数.JALSH收升0.4%,报33,959.87点.[.J][ID:nL5E8HF89A]

南非汇市:南非兰特兑美元大致持稳,在周末希腊大选前谨慎地保持区间交投.周五0655GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.3853,较周四纽约时段收盘价8.37几无变动.[ZAR/][ID:nL5E8HF2CX](完)