〔金砖国家〕6月15日股汇市收盘纵览

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透6月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF涨1.28%,报925.22点.
中国股市:沪综指周五震荡后小幅收高,受此前超跌银行股整体反弹提振,但鉴于外围形势仍不确定,投资者仍趋谨慎.分析师指出,市场继续等待周末消息面指引,下周大盘料仍围绕2,300点上下波动.沪综指.SSEC收报2,306.850点,涨10.904点或0.47%.本周沪综指累计上涨1.1%.今日上海A股成交额继续减少,至676亿元人民币,上交易日为688亿元.[.SSCN]
香港股市:香港股市跳涨,本周收高4%,主要得益于周末希腊大选前市场出现的空头回补.不过交投依旧清淡,因不断深化的欧债危机令投资者惴惴不安.恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE今日分别上涨2.3%和2.4%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.有消息称,不论希腊大选结果如何,各国央行将提供流动性以防信贷紧缩,隔夜非美货币获得提振,人民币中间价亦顺势高开.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水310点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3961元.[CNY/CN]
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印度股市:印度股市周五上涨至六周最高收盘价,因市场预计国内将大力放松货币政策,以及全球主要央行将出手抑制希腊大选可能带来的全球动荡,这些预期带动银行类股上涨.指标BSE指数.BSESN上涨1.63%,报16,949.83点,创5月3日以来的最高收盘价,周线上涨1.4%.[.BO]
印度汇市:印度卢比兑美元上涨,追随国内股市及全球风险资产强劲上涨之势.印度卢比兑美元本周升0.1%,为连续第二周上涨,不过卢比前景仍然疲弱.据SBI数据SBITREASURY01,卢比兑美元INR=D2收报55.39/40,远强于周四收盘价55.80/81.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,337.500点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨2.45%至720.04点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.28%至32.5050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微涨0.03%,报41.0390.
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巴西股市:拉丁美洲股市上涨,因市场寄望,若希腊大选导致更多金融动荡,各国央行将准备好稳定金融市场.但这波涨势可能短暂.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨1.36%,收报56,104点,本周累计上涨约3%.[ID:nL1E8HFHGT]
巴西汇市:多数拉丁美洲货币上涨,市场押注全球主要央行可能再度向全球市场挹注流动性,但分析师对这波涨势能否持久持怀疑态度.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.7%,报2.0436,因市场预计,巴西政府可能会进一步解除去年遏制过剩美元流入的部分举措.[ID:nL1E8HFHPJ]
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南非股市:南非股市上涨0.4%,因有关各关央行将联手应对周末希腊大选带来的动荡局面的传闻,带动全球股市上扬.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.44%,报29,977.28点.综合指数.JALSH收升0.4%,报33,959.87点.[.J][ID:nL5E8HF89A]
南非汇市:南非兰特兑美元大致持稳,在周末希腊大选前谨慎地保持区间交投.周五0655GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.3853,较周四纽约时段收盘价8.37几无变动.[ZAR/][ID:nL5E8HF2CX](完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。