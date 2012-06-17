美国与加拿大经济指标预测--6月18日-6月25日****

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周--------------------------------
6月18日(一)
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 28 29
6月19日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- -0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.0 71.7
建筑许可年率(万户) 72.7 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.2% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议
6月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4
再融资指数 -- 5,334.3
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
6月21日(四)
1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
扣除汽车后的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月16日当周 38.0 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.2
续领失业金人数(万人) 6月9日当周 327.5 327.8
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 53.5 54.0
1400 美国领先指标 5月 +0.1% -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 4月 -- +1.8%
(较上年同期) -- +2.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 457 462
成屋销售变动率 -1.1% +3.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 1.0 负5.8
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 5月 -- 1.10
6月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月15日当周 -- 121.9
----------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 -- 正0.11
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 34.5 34.3
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负5.1
--编译 洪曦;审校 郑茵
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路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。