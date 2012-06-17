《汇市简讯》澳元/日圆升逾关键费波纳奇阻力位78.87

2311GMT * 澳元/日圆升逾年内88.63/74.45走势的38.2%费波纳奇回档位78.87 * 东京账户在80.00/10的卖盘目前限制其涨势 * 200日移动均线切入位80.70是下一道阻力位,其后是55日均线80.85 * 上涨动能取决于股市及商品市场的表现.(完) --编译 张涛; 审校 戴素萍