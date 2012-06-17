《美股一周展望》抒困派有望赢得希腊选举,或让市场松一口气(更新版)

(新增希腊选举初步结果)

路透纽约6月17日电---希腊周日选举初步结果显示,赞成抒困的党派有望以微弱优势获胜,这可能给市场带来一些安慰,但即便组成执政联盟,其多数优势也十分微弱,并可能缺乏推进改革所需要的稳定局面.

无论结果如何,欧洲问题都远远没有结束,因债务危机还可能把西班牙和意大利等更大的经济体拖下水.

若周一早盘出现市场承压迹象,投资者将关注全球央行的举动.之前官员称,主要央行准备在动荡时出手干预.

投资者认为,希腊选举关乎该国在欧元区的未来,甚至可能是欧元区本身的未来.

希腊新民主党和泛希腊社会主义运动(泛希社运)势必会联合争取到议会微弱多数席位,左翼激进联盟党承认败选.[ID:nST0464804]

"最可能的情况是,他们将试图组建执政联盟,真正的问题是,在政治分歧依然存在的情况下,稳定程度会有多高?"Channel Capital Research.com首席投资策略师Doug Roberts说道,"但现在更像是权宜再权宜.无论怎样都谈不上是局势稳定."

Roberts称,主要央行是否干预将取决于市场未来一周的表现."如果市场开始下跌,我认为他们将被迫(干预)."

在少数几个希腊初步结果出炉后还在交易的市场中,欧元兑美元在亚洲盘初触及三周高位,约1.2730美元.

但市场有过对周日晚间与周一早晨的最新政治形势做出正面反应的倾向,只是又立刻扭转的先例.例如欧盟上周末宣布1,000亿欧元救助西班牙银行业之后便是这种情况.

几周来,对希腊选举结果的担忧让许多央行做好了托市准备.

20国集团(G20)官员对路透称,主要国家央行做好准备,若希腊选举结果引发市场风暴,将出手稳定金融市场.

其中,欧洲央行总裁德拉吉就表示,该央行准备为任何一家陷入困境而仍有生还能力的欧元区银行注资.英国央行周四宣布了提供给银行1,000亿英镑贷款的计划.

G20领导人将于周一开始在墨西哥举行峰会,接下来时间也不可能太平.美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于周三发布会后政策声明;主权评级遭到警告和调降的事情还可能继续发生.

另一个显示投资者忐忑不安的迹象是,虽然股市上涨,但芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五盘中多数时间都在上升,尽管最终还是收低.

许多投资者都在为最坏的结果做准备.

"过去两周里,人们一直在积极对冲风险,"Newedge Group SA衍生品策略师Alec Levine表示.

"无论下周发生什么,都将回到这场新当选希腊政府与欧盟,特别是与德国之间的冒险者游戏(game of chicken)中."

**美联储**

尽管有如此种种忧虑,股市这周还是以正面基调结束,为连续第二周上涨.指标标准普尔500指数.SPX年内累计上涨6.8%,不过仍远离年内最高点.

让股市投资者近几周感到乐观的部分原因是,对美联储及其它央行将刺激经济抱有希望.市场一直在猜测美联储会不会祭出第三轮量化宽松(QE3).

"我们认为,对QE3的预期将使市场走向一方或另一方,"Charles Schwab Corp首席投资官Omar Aguilar说道.

但他也表示,美联储最近并没有改变政策,或许意味着决策者认为经济数据"不像所有人以为的那么糟糕".

**在评级观察名单中**

让投资者更加紧张的是,最近评级机构采取了一系列降评行动.

最近一次是惠誉周五调降埃及主权评级,在垃圾级别中进一步下降.周四,Egan-Jones调降法国主权债信评级.

许多投资者认为这种趋势还将继续,因评级机构试图评估欧元区及其它问题对全球经济的影响.

Peterson称:"或许会看到更多这种行动."(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林/徐文焰

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