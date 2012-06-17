〔全球贵金属〕6月15日SPDR黄金持仓不变,iShares白银持仓增长0.50%

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透6月16日电---全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)周五的白银持仓量较周四增长0.50%,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量同期保持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,069,471.9 6月15日 41,069,471.9 6月14日 0.0 0.00%
iShares 313,293,210.5 6月15日 311,741,101.7 6月14日 1,552,108.8 0.50%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。