《汇市简讯》美元/坡元支撑位在1.2650,市场偏空

2319GMT * 美元/坡元支撑位在1.2651(5月22日低点),受获利回吐支撑 * 市场在希腊选举前做空,美元可能拉回至1.2700 * 早盘从纽约收盘位1.2708跳空下滑. * 美元/坡元最新报1.2665-1.2670(完) --编译 张涛; 审校 郑茵