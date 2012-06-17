〔欧洲政经〕或有必要重新协商希腊抒困条款--OECD秘书长葛利亚

金融产业：2016年全球金融科技投资增长10%，中国贡献巨大--埃森哲
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。
路透墨西哥6月16日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周六称,如果希腊有意留在欧元区,就应该给它重新协商1,300亿欧元抒困协议条款的机会.
葛利亚称,如果希腊新政府选择留在欧元区,就可能寻求重新协商救助条款.
他在20国集团(G20)峰会前接受采访称:"我认为这种情况有可能发生,如果这是希腊留下来继续发展的条件,我认为或许应当一试."
葛利亚表示,希腊主要政党领袖表达过留在欧元区的迫切愿望."因此我并不排除可能调整部分抒困条件,给予更多时间,或更加着重于某些调整."(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。
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