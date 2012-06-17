版本:
中国
债券 | 2012年 6月 18日 星期一 07:46 BJT

〔欧洲政经〕或有必要重新协商希腊抒困条款--OECD秘书长葛利亚

路透墨西哥6月16日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周六称,如果希腊有意留在欧元区,就应该给它重新协商1,300亿欧元抒困协议条款的机会.

葛利亚称,如果希腊新政府选择留在欧元区,就可能寻求重新协商救助条款.

他在20国集团(G20)峰会前接受采访称:"我认为这种情况有可能发生,如果这是希腊留下来继续发展的条件,我认为或许应当一试."

葛利亚表示,希腊主要政党领袖表达过留在欧元区的迫切愿望."因此我并不排除可能调整部分抒困条件,给予更多时间,或更加着重于某些调整."(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐