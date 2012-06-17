《汇市简讯》新西兰元/美元关注亚洲股市走势

2329GMT * 周五强劲上涨0.8%,受周末前的空头回补提振 * 受希腊选举结果推动,今日早盘涨至0.7936 * 200日移动均线切入位0.7954和2012年跌势的50%回档位0.7964,构成初步阻力 * 纽约收盘位0.7885是初步支撑位,然后是5日均线切入位0.7832 * 今日新西兰没有重要数据公布,关注亚洲股市对希腊选举的反应 * 标准普尔指数期货上涨0.46%(完) --编译 张涛;审校 徐文焰