《汇市简讯》新西兰元/美元关注亚洲股市走势

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
2329GMT * 周五强劲上涨0.8%,受周末前的空头回补提振 * 受希腊选举结果推动,今日早盘涨至0.7936 * 200日移动均线切入位0.7954和2012年跌势的50%回档位0.7964,构成初步阻力 * 纽约收盘位0.7885是初步支撑位,然后是5日均线切入位0.7832 * 今日新西兰没有重要数据公布,关注亚洲股市对希腊选举的反应 * 标准普尔指数期货上涨0.46%(完) --编译 张涛;审校 徐文焰
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。