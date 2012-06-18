胡锦涛敦促二十国集团“同舟共济”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月17日电---新华社周日报导称，中国国家主席胡锦涛敦促二十国集团（G20）成员国同舟共济，并强调二十国集团要以建设性和合作性的方式讨论欧洲主权债务等各方普遍关注的问题。

胡锦涛在接受墨西哥主流媒体书面采访时称，在当前世界经济形势下，各成员应该本着同舟共济、互利共赢的精神，共同致力于保增长、促稳定，巩固并增强来之不易的经济复苏势头。

他指出，对欧洲主权债务等各方普遍关注的问题，二十国集团要以建设性和合作性的方式予以讨论，鼓励并支持欧方有关努力，共同向市场传递信心。

他还敦促二十国集团的所有成员国继续推进国际金融体系改革，尽快完成国际货币基金组织（IMF）份额和治理改革目标，完善国际货币体系，加强国际金融监管。

他表示，要继续反对各种形式的保护主义，推动多哈回合谈判。要继续重视发展问题，努力促进发展中国家经济发展，以此带动全球总需求扩大。

胡锦涛呼吁二十国集团成员国巩固并增强来之不易的经济复苏势头。

他表示，当前，世界经济继续保持复苏态势，经济增长前景有所改善，但复苏的不稳定不确定因素依然突出，全球总需求依然不足，主要经济体增长乏力。

关于中国经济形势，胡锦涛指出，“我们有信心继续保持中国经济平稳较快发展，为世界经济发展作出实实在在的贡献。”（完）