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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 08:10 BJT

〔日本经济〕对希腊大选后的金融市场形势持续保持警惕--财务省官员

路透东京6月18日电---日本财务省官员周一表示,日本将对希腊大选后的金融市场形势持续保持警惕.(完)

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