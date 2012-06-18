《中国报摘》--金融时报6月18日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 头版头条:
--中国国家主席胡锦涛在接受墨西哥主流媒体书面采访时指出,继续加强宏观经济政策协调,继续推进国际金融体系改革,尽快完成国际货币基金组织份额和治理改革目标,完善国际货币体系,加强国际金融监管.
* 其他:
--中国银监会副主席王兆星撰文称,应建立激励、包容、配套、创新导向的金融政策体系,应在信贷、利率、外汇、准入等政策及风险损失准备金的税前提取政策等方面对科技创新的金融支持给予倾斜的激励.(完)
--整理 沈燕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。