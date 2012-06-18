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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:14 BJT

《中国报摘》--金融时报6月18日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛在接受墨西哥主流媒体书面采访时指出,继续加强宏观经济政策协调,继续推进国际金融体系改革,尽快完成国际货币基金组织份额和治理改革目标,完善国际货币体系,加强国际金融监管.

* 其他:

--中国银监会副主席王兆星撰文称,应建立激励、包容、配套、创新导向的金融政策体系,应在信贷、利率、外汇、准入等政策及风险损失准备金的税前提取政策等方面对科技创新的金融支持给予倾斜的激励.(完)

--整理 沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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