版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 07:58 BJT

《汇市简讯》美元/马币开盘可能低开,约报3.1500

2344GMT * 美元/马币(林吉特)可能跳空低开于3.1500,之前希腊新民主党赢得大选 * 获利回吐,以及对于欧元能否保持涨势的怀疑情绪,可能阻止美元下跌 * 盘中可能在3.14-3.16区间波动 * 纽约时段,马币无本金交割远期外汇(NDF)在3.1500-3.1690区间交投,收于3.1500-3.1550.(完) --编译 张涛;审校 郑茵

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐