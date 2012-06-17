《汇市简讯》美元/马币开盘可能低开,约报3.1500

2344GMT * 美元/马币(林吉特)可能跳空低开于3.1500,之前希腊新民主党赢得大选 * 获利回吐,以及对于欧元能否保持涨势的怀疑情绪,可能阻止美元下跌 * 盘中可能在3.14-3.16区间波动 * 纽约时段,马币无本金交割远期外汇(NDF)在3.1500-3.1690区间交投,收于3.1500-3.1550.(完) --编译 张涛;审校 郑茵