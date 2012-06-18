《中国报摘》--中国证券报6月18日

* 头版头条:

--权威人士表示,中国监管部门鼓励基金公司多推固定收益类产品,希望未来固定收益类产品能占到基金总资产的一半.目前基金公司最多可以同时上报三只固定收益类产品的募集申请.

* 其他:

--国际清算银行数据显示,5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月上升2%,创下1994年国际清算银行公布这一数据以来的历史最高值.分析人士指出,实际有效汇率创出新高将对中国出口带来压力.

--上海证券交易所发布相关通知要求,上市公司重大事项受到市场高度关注或质疑的,除应当按照上市规则及时履行信息披露义务外,还应当召开说明会解释原因,并回答相关问题.

--首都经济贸易大学经济学院院长郎丽华表示,未来中国经济将步入扩张期,今年GDP(国内生产总值)增速将保持在8-8.5%.中国人民大学经济学院院长杨瑞龙亦认为,财政和货币政策的适度放松将有效扭转投资增速和消费增速疲软的局面,全年GDP增速有望超过8%.

--商务部流通业发展司副司长吴国华称,未来应该稳定人民币汇率,不能盲目升值.在"三驾马车"的关系上,吴国华表示,在2020年前要三管齐下,投资、出口与消费三者不可偏废.

--中国铁道部表示,有关铁道部改革方案将于10月落定,谋划成立三大集团的媒体报导纯属谣言.

--蒙牛乳业(2319.HK)公告称,欧洲乳业巨头Arla Foods以22亿港元入股蒙牛,持股约5.9%,成为蒙牛乳业第二大股东.双方已经签订相关协议.

--据悉,大连重工(002204.SZ)与巴西淡水河谷公司(VALE5.SA)签约,将为其提供高端装卸设备.预计合同总价超过6亿元人民币,刷新中国散料机械设备单笔出口合同金额的记录.(完)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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