《汇市简讯》欧元/美元向1.2700回落,之前在1.2750遇阻

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查

路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。