《汇市简讯》欧元/美元向1.2700回落,之前在1.2750遇阻

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
2354GMT * 欧元/美元的多数买盘与停损相关 * 宏观基金在1.2750下方卖出,目前限制其涨势 * 1.2640下方的一些停止单开始触发(完) --编译 张涛;审校 戴素萍
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路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。