版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 08:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹,回到79区间

2356GMT * 美元/日圆随日圆交叉盘走高,之前希腊新民主党赢得大选 * 周五纽约低点在78.62,今日亚洲盘初在78.66,迄今高点为79.18 * 目前在79.00上方,比较稳定 * 美元/日圆周五走低,跌破200日移动均线 * 市场今日反弹至200日移动均线78.73上方 * 一目均衡转换线快速上升,目前在基准线上方,分别在79.18和79.10 * 从79.50左右开始有卖单,但趋势看涨(完) --编译 张涛;审校 戴素萍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐