《汇市简讯》美元/日圆反弹,回到79区间

2356GMT * 美元/日圆随日圆交叉盘走高,之前希腊新民主党赢得大选 * 周五纽约低点在78.62,今日亚洲盘初在78.66,迄今高点为79.18 * 目前在79.00上方,比较稳定 * 美元/日圆周五走低,跌破200日移动均线 * 市场今日反弹至200日移动均线78.73上方 * 一目均衡转换线快速上升,目前在基准线上方,分别在79.18和79.10 * 从79.50左右开始有卖单,但趋势看涨(完) --编译 张涛;审校 戴素萍