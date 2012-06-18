〔美国个股〕有关微软将推出平板电脑的传闻再次浮出水面

路透西雅图6月15日电---根据周五媒体报导,全球最大的软件公司--微软(Microsoft)(MSFT.O)正加紧准备发布其平板电脑,以增强新款Windows 8操作系统的实力,并与苹果(AAPL.O)热销的iPad抗衡.

微软未对上述报导进行确认.微软涉足平板电脑市场,背离了该公司通常专注于软件的做法,并可能会使其直接与三星电子(005930.KS)和惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)等硬件合作伙伴相互竞争.

微软邀请媒体周一下午参加在洛杉矶举行的"重大"发布活动,但并未提供任何细节.

根据美国纽约时报及AllThingsD科技博客上的匿名报导,在信息匮乏的情况下,有关微软将推出平板电脑的传闻甚嚣尘上.微软拒绝就该话题及上述报导置评.

这已不是第一次出现上述传闻,因为微软正寻找方法,推出界面对平板电脑十分友好的新款Windows 8操作系统,以及推出能与苹果iPad抗衡的最佳产品.(完)