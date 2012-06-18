〔美国个股〕有关微软将推出平板电脑的传闻再次浮出水面

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透西雅图6月15日电---根据周五媒体报导,全球最大的软件公司--微软(Microsoft)(MSFT.O)正加紧准备发布其平板电脑,以增强新款Windows 8操作系统的实力,并与苹果(AAPL.O)热销的iPad抗衡.
微软未对上述报导进行确认.微软涉足平板电脑市场,背离了该公司通常专注于软件的做法,并可能会使其直接与三星电子(005930.KS)和惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)等硬件合作伙伴相互竞争.
微软邀请媒体周一下午参加在洛杉矶举行的"重大"发布活动,但并未提供任何细节.
根据美国纽约时报及AllThingsD科技博客上的匿名报导,在信息匮乏的情况下,有关微软将推出平板电脑的传闻甚嚣尘上.微软拒绝就该话题及上述报导置评.
这已不是第一次出现上述传闻,因为微软正寻找方法,推出界面对平板电脑十分友好的新款Windows 8操作系统,以及推出能与苹果iPad抗衡的最佳产品.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
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