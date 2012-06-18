《汇市简讯》美元/菲律宾披索可能因获利回吐跌至42.08

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点

路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。