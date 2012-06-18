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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 08:31 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶盘初涨逾3%,受希腊选举结果提振

路透东京6月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6在周一盘初涨逾3%,因希腊支持纾困计划的党派在周日选举中赢得微弱多数,令欧债危机担忧得以缓解.

0011GMT,TOCOM主力11月指标期胶JRUc6<0#2JRU:>大涨3.4%,报256.3日圆,此前高见257.4日圆.(完)

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