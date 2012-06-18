〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶盘初涨逾3%,受希腊选举结果提振

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透东京6月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6在周一盘初涨逾3%,因希腊支持纾困计划的党派在周日选举中赢得微弱多数,令欧债危机担忧得以缓解.
0011GMT,TOCOM主力11月指标期胶JRUc6<0#2JRU:>大涨3.4%,报256.3日圆,此前高见257.4日圆.(完)
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。