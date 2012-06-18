〔中国铁路〕铁道部否认谋划成立三大集团的消息,称纯属谣言

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透北京6月18日电--针对近日国内媒体称中国铁道部将谋划成立三大集团一事,铁道部最新回应予以否认,称该消息纯属谣言.
新华社周日援引铁道部政治部宣传部的回应称,近日《经济观察报》报导,铁道部改革方案将于10月份落定,谋划成立三大集团.经核实,此报导纯属谣言.
据《经济观察报》之前报导,铁道部正在谋划成立三大集团,分别为投资、建设、运营集团公司.三大集团公司成立后,铁道部将相关业务板块分别注入新公司,铁路业务运行铁道部不再插手,只负责行业监管和法规政策的制定.
铁道部的改革步伐一直备受关注.五月底,中国原铁道部部长刘志军因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理.[Id:nCN1573242](完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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