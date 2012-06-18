〔日本股市〕日经指数高开,希腊大选结果平复市场忧虑

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透东京6月18日电---日本股市日经指数周一高开,希腊周日大选中支持救助计划的政党获胜,平复了市场此前对于反救助政党获胜可能导致希腊退出欧元区的担忧.
日经指数.N225盘初上涨1.7%至8,718.80点,东证股价指数.TOPX亦涨1.8%至739.25点.(完)
--编译 侯向明;审校 程琳
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路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。