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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:19 BJT

〔日本股市〕日经指数高开,希腊大选结果平复市场忧虑

路透东京6月18日电---日本股市日经指数周一高开,希腊周日大选中支持救助计划的政党获胜,平复了市场此前对于反救助政党获胜可能导致希腊退出欧元区的担忧.

日经指数.N225盘初上涨1.7%至8,718.80点,东证股价指数.TOPX亦涨1.8%至739.25点.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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