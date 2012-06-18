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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:48 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月18日-6月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月18日(一)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团工商峰会(B20)(最后一日)

印度孟买--印度央行公布2012-13年第一季度货币政策评估(0530).

内罗毕--世界银行发表最新肯尼亚经济评估报告(0530).

圣地亚哥--智利央行发表货币政策季报(1500).

6月19日(二)

墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).

拉巴特--摩洛哥央行理事会会议.

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

布拉格--捷克央行发表最新的银行业压力测试报告.

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer举行记者会介绍2011/2012年金融稳定报告(0800).

6月20日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(至6月21日).

第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.

温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,举行美国-波兰工商峰会.

摩纳哥--英国央行金融政策委员会成员Robert Jenkins在一个会议上发表演讲(0825).

6月21日(四)

卢森堡--欧元集团会议.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管委会暨全体理事大会,不发表利率声明(最后一日).

法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.

俄罗斯圣彼得堡--圣彼得堡国际经济论坛(至6月23日).

台北--台湾央行理监事会议(0900).

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

6月22日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

6月25日(一)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.

罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.

路易港--毛里求斯央行发表6月11日货币政策委员会会议纪录(0900).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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