版本:
中国
财经报道 | 2012年 6月 18日 星期一 08:31 BJT

《汇市简讯》人民币NDF利差停止走阔

0006GMT * 一年/一个月期利差缩窄至三周低位670个点,周五报740个点 * 希腊选举结果引发一些出脱操作,但不太可能持续 * 对冲基金自从4月以来撤出NDF;银行业者占主导 * 离岸人民币(CNH)与人民币NDF之间的基差交易重新获得青睐,之前香港金管局采取多项措施(完) --编译 张涛;审校 郑茵

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐