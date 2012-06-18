《汇市简讯》人民币NDF利差停止走阔

投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
0006GMT * 一年/一个月期利差缩窄至三周低位670个点,周五报740个点 * 希腊选举结果引发一些出脱操作,但不太可能持续 * 对冲基金自从4月以来撤出NDF;银行业者占主导 * 离岸人民币(CNH)与人民币NDF之间的基差交易重新获得青睐,之前香港金管局采取多项措施(完) --编译 张涛;审校 郑茵
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路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。