《汇市简讯》人民币NDF利差停止走阔

0006GMT * 一年/一个月期利差缩窄至三周低位670个点,周五报740个点 * 希腊选举结果引发一些出脱操作,但不太可能持续 * 对冲基金自从4月以来撤出NDF;银行业者占主导 * 离岸人民币(CNH)与人民币NDF之间的基差交易重新获得青睐,之前香港金管局采取多项措施(完) --编译 张涛;审校 郑茵