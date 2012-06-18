《汇市简讯》欧元/日圆走强,但稍早在100.85遇阻

0014GMT * 欧元/日圆亚洲早盘从低点100.10走强至100.885 * 归因于希腊大选结果 * 尽管是非常好的消息,但欧元区负面因素仍然众多,在101下方卖单强劲 * 停止位在101.00上方,但在亚洲时段可能难以触发 * 关注股市表现 --编译 张涛;审校 戴素萍