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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:27 BJT

〔韩国股市〕小幅高开,希腊选举结果令投资者感到宽慰

路透首尔6月18日电---韩国股市在周一开盘前上扬,此前支持纾困计划的党派在希腊选举中赢得微弱多数,该民调结果令担忧希腊无序退出欧元区的投资者感到宽慰.

能源股和化工类股在盘初涨幅居前,LG化学(051910.KS)升2.6%,OCI(010060.KS)上涨2.7%.

0004GMT时,综合股价指数.KS11涨2.0%,至1,895.95点.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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