〔韩国股市〕小幅高开,希腊选举结果令投资者感到宽慰

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透首尔6月18日电---韩国股市在周一开盘前上扬,此前支持纾困计划的党派在希腊选举中赢得微弱多数,该民调结果令担忧希腊无序退出欧元区的投资者感到宽慰.
能源股和化工类股在盘初涨幅居前,LG化学(051910.KS)升2.6%,OCI(010060.KS)上涨2.7%.
0004GMT时,综合股价指数.KS11涨2.0%,至1,895.95点.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。