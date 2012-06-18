《欧洲政经焦点》希腊支持纾困的政党赢得国会多数席次(更新版)

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
(更新确认投票结果)
* 支持抒困的新民主党得票率微幅领先
* 可与泛希社运联合将取得微弱多数席位
* 反撙节的左翼激进联盟党承认败选
* 德国暗示撙节计划时间表有一些商量余地
* 欧元上涨
路透雅典6月17日电---希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.
选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但也可能让左翼激进联盟党(SYRIZA)阵营有胆量发起反对救助条款的行动.
内政部在开出97%选票后公布的官方结果显示,新民主党得票率为29.7%,左翼激进联盟党以26.9%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.
由于得票最多的政党可在国会额外获得50席,因此在国会300个议员席位中,支持纾困的新民主党与泛希社运料可联手囊获162席次.
德国暗示,希腊抒困协议中有关削减赤字的时间表,或许有一些商量余地.
这个选举结果为欧元区争取到一些时间.欧元区原本准备迎接左翼激进联盟党胜出,希腊最终退出欧元区的局面,而这可能会撼动欧元区而使之崩解.
然而,这次选举也暴露出希腊社会的严重分裂.2010年以来两次总计2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计划,导致希腊薪资、就业和退休金的大幅削减,整个国家激荡着不满情绪.
严苛的撙节让希腊陷入创纪录的五年衰退,人民生活水平大幅降低.
新政府的寿命可能也不长.新民主党和泛希社运不太可能合计赢得超过40%的选票.
"希腊人民今天投票决定留在欧元区,继续走欧洲的道路,"新民主党领袖萨马拉斯向支持者表示."不会再有冒险,希腊在欧洲的地位不会再受到质疑."
**继续斗争**
左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)承认败选,但誓言带头反对希腊撙节举措.
"从周一起,我们将继续这场斗争,"齐普拉斯表示.他称,"希腊新的一天已经破晓."
他的支持者们反复呼喊,"今天只是开始.我们将继续斗争,直到推翻这些政策."
两位泛希社运官员表示,该党将支持由新民主党领导的政府,可能通过实际参与执政,也可能是通过在国会与政府站在同一战线.泛希社运表示希望组建包含SYRIZA的政府,但后者排除了这一可能.
白宫表示,希望希腊大选结果可迅速组建新政府,并在应对经济挑战方面"及时取得进展".
"正如奥巴马总统及其他世界领袖所表示的,我们认为希腊保留在欧元区同时信守改革承诺,这符合所有各方的利益,"白宫新闻秘书卡尼(Jay Carney)表示.
萨马拉斯对路透表示,他对投票结果感到欣慰."我为希腊和欧洲感到宽慰.我们将尽快组建政府,"他称.
66岁的英语教师Koula Louizopoulou在雅典投完票后说道:"我投给了抒困派,因为这些条款将让我们继续呆在欧洲,"暗示她选择了新民主党.
"这是我第一次投票之后感到沮丧,因为知道我再次投给了那些制造问题的人,但我们别无选择."
**还有重新协商抒困协议的空间吗?**
欧元区国家财长对这份结果发表声明称,抒困协议中的条款仍是帮助希腊脱离危机的最佳方式.
他们在声明中称:"欧元集团了解希腊公民已经做出了非常大的努力,而且相信继续进行财政和结构性改革,是希腊克服当前经济和社会挑战,并在欧元区内创造希腊更繁荣未来的最佳保障."
20国集团(G20)领导人周一将在墨西哥开始举行峰会.欧元区出资大户德国称,这个选举结果代表着希腊对抒困协议的承诺.
"德国联邦政府会将这样的结果,看作是希腊选民决定推进影响深远的经济和财政改革."德国财长朔伊布勒在声明中说道.
萨马拉斯称,希望重新协商抒困条款,以促进经济成长,并曾呼吁再多给希腊两年时间来削减赤字.
但希腊的欧元区伙伴并不准备大幅修改协议.希腊债权人表示,新政府必须接受抒困协议的条件,否则就将终止拨款,这会使希腊陷入破产.
德国外交部长韦斯特威勒在德国电视台ARD称:"协议不能作大幅改动,但我能想象我们会再次讨论时间问题,因为现实当中希腊选举造成了政治僵局,而普通公民不应承担由此带来的痛苦."
欧元兑美元在周一亚洲盘初一度触及三周高位约1.2730美元,周五纽约尾盘约为1.2655.欧元触及5月22日来最高之后回吐部分涨幅.
"引人注目的是,左翼激进联盟党咬得非常紧...所以我们预计撙节措施会遭遇一些强烈反对,"汇丰控股外汇策略师Daragh Maher说道,"市场将关心新民主党的优势非常微弱这一点,欧元及其它市场的涨势将受到限制."(完)
--编译 李婷仪/王冠中/石冠兰/程琳;审校 徐文焰/郑茵
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