〔中国经济〕国家主席胡锦涛称有信心继续保持经济平稳较快发展

路透北京6月18日电---中国国家主席胡锦涛在出席二十国集团领导人第七次峰会前夕称,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,且有信心继续保持经济平稳较快发展.

新华援引他在接受墨西哥主流媒体书面采访中称,当前中国经济运行总体平稳,在外部经济环境复杂严峻大背景下,中国有针对性地加强和改善宏观调控,加快转变经济发展方式和调整经济结构,构建扩大内需长效机制,促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,保持经济平稳较快发展,保持社会和谐稳定.

今年第一季度,中国国内生产总值同比增长8.1%,经常账户盈余占国内生产总值比重已下降至1.4%,为世界经济复苏和增长作出了重要贡献.

胡锦涛并指出,当前世界经济继续保持复苏态势,经济增长前景有所改善,但复苏的不稳定不确定因素依然突出,全球总需求依然不足,主要经济体增长乏力,各国宏观经济政策协调难度增加.实现世界经济强劲、可持续、平衡增长还要付出艰苦努力.

他提出,二十国集团包括了主要发达国家和新兴市场国家,构成相对均衡,代表性较强,为应对国际金融危机、促进世界经济稳定和复苏发挥了重要作用,在当前世界经济形势下,各成员应该本着同舟共济、互利共赢的精神,共同致力于保增长、促稳定,巩固并增强来之不易的经济复苏势头.

他并强调,要继续加强宏观经济政策协调,在合作中谋共赢.要继续推进国际金融体系改革,尽快完成国际货币基金组织份额和治理改革目标,完善国际货币体系,加强国际金融监管.要继续反对各种形式的保护主义,推动多哈回合谈判.要继续重视发展问题,努力促进发展中国家经济发展,以此带动全球总需求扩大.

尽管中国宏观经济仍处在下行通道中,但5月数据较上月整体已有改善,诸多迹象表明经济下行压力正在缓解.业内人士预计,随着前期出台的"稳增长"政策逐渐发力,且货币政策继续保持宽松,中国经济二季度见底的可能性加大.[ID:nSB1599892](完)