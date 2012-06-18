〔中国证券〕证监会拟降保险公司等QFII资格标准及扩大QFII投资范围

路透上海6月18日电---据中国证券报上周六报导,中国证监会拟修订相关规定,适当降低境外机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格标准,将资产管理机构、保险公司、养老基金等长期机构成立时间由现在的5年降至2年,管理证券资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.

报导还指出,证监会亦考虑扩大QFII机构的投资范围,允许QFII投资银行间债券市场以及股指期货、融资融券等投资工具.

证监会相关负责人表示,证监会拟修订相关规定,将继续加大引入境外长期资金的力度,加快QFII资格审批,简化QFII审批流程,同时适当降低QFII资格标准、扩大机构类型、增加投资便利性等,进一步提高QFII投资占资本市场的比例,为资本项下完全开放做好准备.

该负责人还透露,近期多家QFII机构表达了看好中国市场、看好蓝筹股投资价值的想法,希望尽快增加QFII额度.而近期到外管局申请增加额度的QFII家数明显增多,外汇局也相应加快了审批进度.

截至2012年6月8日,证监会批准172家境外机构的QFII资格,国家外管局批准145家QFII的投资额度,累计批准投资额度272.63亿美元.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.(完)