〔中国证券〕证监会拟降保险公司等QFII资格标准及扩大QFII投资范围

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透上海6月18日电---据中国证券报上周六报导,中国证监会拟修订相关规定,适当降低境外机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格标准,将资产管理机构、保险公司、养老基金等长期机构成立时间由现在的5年降至2年,管理证券资产规模由现在不少于50亿美元,降至5亿美元.
报导还指出,证监会亦考虑扩大QFII机构的投资范围,允许QFII投资银行间债券市场以及股指期货、融资融券等投资工具.
证监会相关负责人表示,证监会拟修订相关规定,将继续加大引入境外长期资金的力度,加快QFII资格审批,简化QFII审批流程,同时适当降低QFII资格标准、扩大机构类型、增加投资便利性等,进一步提高QFII投资占资本市场的比例,为资本项下完全开放做好准备.
该负责人还透露,近期多家QFII机构表达了看好中国市场、看好蓝筹股投资价值的想法,希望尽快增加QFII额度.而近期到外管局申请增加额度的QFII家数明显增多,外汇局也相应加快了审批进度.
截至2012年6月8日,证监会批准172家境外机构的QFII资格,国家外管局批准145家QFII的投资额度,累计批准投资额度272.63亿美元.中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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