中国首位“飞天”巾帼刘洋备受瞩目

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国酒泉6月15日电（记者 Maxim Duncan）---中国周六发射“神舟九号”飞船将中国首位女航天员送入太空，这不仅提升了民族自豪感，也是中国向建立太空站目标迈出的重要一步。

周六傍晚，33岁的女航天员刘洋和另外两名男航天员乘坐神九飞船从西北戈壁的发射中心飞向太空，他们将尝试与去年9月发射升空的天宫一号对接。

两艘航天器在空间交会对接，是中国努力获得建立空间站所需技术和后勤技能的一大障碍。

随着中国军事和外交影响力日渐扩张，这次对接任务将是中国不断增长的太空能力的最新展示；与此同时，美国因预算问题和发展重点改变收缩了载人发射活动。

刘洋对新华社表示，她渴望体验太空奇妙的失重环境，欣赏美丽的地球，看看美丽的家园。

她在酒泉发射中心对记者称，感谢祖国和人民的信任，让她能够有机会代表中国亿万女性出征太空。

据《中国日报》报导，帮助选拔神九航天员的医学专家称，女航天员必须达到与男航天员一样的标准和其他要求。

刘洋来自河南省，她曾因在飞机撞上飞鸟后冷静驾机安全返航而得到官方媒体的称赞。

这次的神九发射引起超乎平常的全国关注，也与刘洋的入选有很大的关系。

她入选神九飞行乘组，很快就成为新浪微博的热议话题。一位网友写道：“刘洋，河南人的骄傲。”（完）