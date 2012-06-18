〔全球经济〕日本财务大臣安住淳呼吁希腊坚守纾困承诺

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透墨西哥洛斯卡沃斯6月17日电---日本财务大臣安住淳周日表示:
* 希望希腊新政府能遵守国际纾困条款
* 期望希腊留在欧元区并接受欧元区援助
* 赞成中国的呼吁,即欧元区应采取更多措施解决欧债危机
* 预期中国将很快就增加IMF资金做出具体承诺(完)
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。