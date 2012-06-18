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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 09:04 BJT

〔全球经济〕日本财务大臣安住淳呼吁希腊坚守纾困承诺

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月17日电---日本财务大臣安住淳周日表示:

* 希望希腊新政府能遵守国际纾困条款

* 期望希腊留在欧元区并接受欧元区援助

* 赞成中国的呼吁,即欧元区应采取更多措施解决欧债危机

* 预期中国将很快就增加IMF资金做出具体承诺(完)

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