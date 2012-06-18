〔法国政经〕社会党赢得法国议会绝对多数席位,增强总统奥朗德实力

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透巴黎6月17日电---法国总统奥朗德所在的社会党在周日的法国议会选举中赢得绝对多数席位,这有助于增强奥朗德的实力,他正敦促欧元区金主德国支援遭受紧缩计划和疲弱银行业打击的重债国.
据法国最终计票结果显示,社会党及其外围政党在议会选举中赢得307个席位,轻松超过在577个席位的国民议会(下院)中占多数所需的289席.
左翼党派获胜,意味着奥朗德在通过立法时无需仰赖环保主义的绿党或共产党主导的左翼阵线(Left Front)支持,绿党和左翼阵线分别赢得国民议会的16个和10个席位.中左翼党派已经掌控法国议会上院.
"这给法国政府带来权力和支持,"财政部长莫斯可维西说,称选举结果给奥朗德政府投下信任票,将有助于政府推进经济及欧元区政策.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交