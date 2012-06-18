〔中国证券〕证监会称非上市公众公司可在证交所公开转让,股东可超200人

路透上海6月18日电---中国证监会上周五公布非上市公众公司监督管理办法的征求意见稿,为未来全国场外市场的建设制定了统一监管规定.该规定显示,非上市公众公司股票可在依法设立的证券交易所公开转让,向特定对象发行或者转让后股东可以超过200人.

征求意见稿显示,非上市公众公司在准入上不设财务门槛,没有盈利指标要求,不设类似发审委组织,也不实行保荐制.非上市公众公司只允许私募发行,不允许公开发行.

根据该征求意见稿,非上市公众公司的准入、定向发行和持续监管等制度安排上,与公开发行并上市有比较大的差异.例如非上市公众公司只允许私募发行,禁止向一般社会公众发行股票,只能向公司股东、董事及高级管理人员或符合规定的投资者.对于符合规定的投资者,限定每次发行合计不超过35人.

征求意见稿还允许设立储架发行制度.针对部分企业项目投资分批投入、时间跨度较长的特点,监管部门一次性核准其发行申请,公司应在三个月内完成首期发行,且发行数量不低于总量的50%,其余可根据项目需求分次择机募集资金,自核准之日起在12个月内发行完毕即可.

征求意见稿还设立了快速融资豁免制度.对定向发行后股东累计不足200人的或者在12个月内发行股票累计融资额低于1,000万元人民币的非上市公众公司,不要求其向监管部门申请核准,可自办发行、事后备案.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年.近阶段有媒体报导称,监管层有意将新三板扩容,上市企业将不仅限于中关村园区企业.(完)