〔欧洲政经〕西班牙不应急于削减公共赤字--IMF(更新版)

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
(新增细节)
路透马德里6月15日电---国际货币基金组织(IMF)周五表示,西班牙不应在经济极度疲弱的时候急于削减公共赤字,并敦促欧洲采取行动防止银行业危机加剧.
欧元区在遏制公共财政赤字和刺激经济增长之间寻求有效的平衡,西班牙成为这种努力的最佳范例.
IMF在报告中称,西班牙今年可能无法实现将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比从2011年的8.9%降至5.3%的目标.
IMF在报告中表示,"鉴于疲弱的经济增长前景,不应在非常短的时间内对这个问题进行弥补.中期目标总体适宜,但在经济极度疲弱的时期应采取更为平缓的道路."
IMF并称,西班牙应充分利用周六与欧盟达成的协议,实现金融业重组.该协议为西班牙救援其银行业提供至多1,000亿欧元贷款.
IMF表示,西班牙政府应尽快确定哪些银行需要外部援助,哪些银行情况不佳,并明确政府所能提供的帮助.
该组织还敦促欧元区领导人迅速制定出迈向银行业和财政同盟的路线图,确保银行业融资充足并遏制危机.目前危机已经从希腊蔓延至爱尔兰、葡萄牙和西班牙,并威胁到意大利.
IMF报告称,"欧元区急需确保银行业融资充足并遏制危机.但欧元区危机的最终解决方案需要采取令人信服的联合行动,建立全面、强大的经济和货币同盟."(完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交