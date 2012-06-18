《汇市简讯》OECD敦促欧洲央行降息的言论令欧元/美元承压

0041GMT * 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚呼吁欧洲央行(ECB)降息,并称预计欧洲央行将在一周内采取行动以安抚市场 * 他说欧洲央行也应该强力干预债市 * 欧洲央行总裁德拉吉周五暗示,欧洲央行可能有放松政策的空间 * 如果欧洲央行开始放松政策和美联储不推出第三轮量化宽松,则欧元/美元可能受挫(完) --编译 张涛;审校 郑茵