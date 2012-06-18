《中国报摘》--其他报纸重要消息6月18日

**上海证券报**

--中国住建部日前发布相关指导意见,鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购、购买地方政府债券、投资基金、股票等多种方式直接或间接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项目的建设和运营.

--中国服务外包研究中心副主任金世和预计:政策力挺下,未来几年,中国服务外包业将保持40%-50%左右的增速,预计到2015年,中国服务外包规模将达900亿美元.

--中国村镇银行发展论坛组委会会长史纪良表示,截至今年3月底,全国共组建村镇银行740家.已开业村镇银行资产总额2,653亿元人民币,实现盈利16亿元.

**人民日报**

--《铁道部关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》公布已一个月,市场反应却出奇的平静.记者分析文章称,已涉足建设及运输市场的民间资本,对"新14条"没有涉及"实质性改革"则表示了较大的遗憾.

--住房和城乡建设部有关人士表示,要进一步巩固调控成果,努力促进三个"合理回归",一是促进地方政府心态的回归,逐步减少对房地产业的依赖;二是促进开发企业心态的回归,回归到售价与投入和合理的利润相匹配;三是促进购房者心态的回归,一方面要保证居民合理的自住性需求,另一方面要对投资、投机需求继续保持高压态势.

**第一财经日报**

--民间投资"新36条"中能源领域细则即将出台.记者获悉,国家能源局拟定实施细则将涉及适度开放煤炭开发转化(煤炭开采和煤化工)、常规油气开采、油气管网建设及城市管网建设、主电网适度开放、能源下游基础设施全面开放等内容.

--国债期货推出时机日渐成熟.上海金融办主任方星海表示,金融监管问题不应该成为国债期货推迟推出的理由,不存在不可预见的重大风险.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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