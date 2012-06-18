〔欧洲政经〕法国希望欧盟在今年底前采行1,200亿欧元促进增长措施

路透巴黎6月17日电---Journal du Dimanche周报周日援引6月底峰会前在法国流传的提案称,法国希望欧盟(EU)在2012年底前同意采纳1,200亿欧元的促增长措施.

该报纸亦报导称,法国已接受德国拒绝其所呼吁的在欧元区发行共同债务的事实,而且现在同意所谓的欧元区债券是一项要用10年时间来考量的计划.

1,200亿欧元源自一系列短期增长工具,例如,项目债券、重新分配的欧盟结构基金、以及欧洲投资银行的新投资资本.

20国集团(G20)将于周一和周二在墨西哥举行峰会,法国、德国、意大利和西班牙则将在周五进行四方谈判;就在这些重要会议前几天,法国总统奥朗德(Francois Hollande)向欧盟伙伴国及欧洲理事会(European Council)递呈了其提案.

"从6月起,欧洲理事会应采行能快速产生影响且总值为1,200亿欧元的增长措施,"该报纸援引奥朗德在一份名为"欧洲增长协议"文件中的话称.

奥朗德称,随着金融交易税以及创造就业、特别是针对年轻人就业措施的推行,2012年底前增长措施应在这些基础上进一步扩大.

该报纸称,1,200亿欧元应由大约550亿欧元未被使用的欧盟结构发展基金、约45亿欧元基础设施项目的项目债券、以及欧洲投资银行筹得的600亿欧元资本(若欧洲投资银行获得额外100亿欧元的融资).

奥朗德要求欧洲在今年稍早达成的预算纪律协议的基础上,再辅之以增长协议,这一提议得到了广泛支持,以致连德国有所退让.奥朗德是法国17年来第一位社会党籍的总统.

奥朗德推动欧元区采行新机制,以使成员国及其银行业免受市场动荡之苦,例如,建立联合基金来偿还债务.此举令奥朗德与德国政府产生冲突.

奥朗德周四在罗马已与意大利总理蒙堤探讨了他的想法,并已把这些想法递呈给欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)等人,两周后的6月28-29日将举行至关重要的峰会.

奥朗德亦希望授予永久援救基金欧元区欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)银行牌照,使其可以从欧洲央行(ECB)借入资金来增强救助能力.

德国总理梅克尔强烈反对短期内设立欧元债券、由德国来认购债券、或为欧元区银行存款提供担保等构想.(完)