〔欧洲政经〕法国希望欧盟在今年底前采行1,200亿欧元促进增长措施

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透巴黎6月17日电---Journal du Dimanche周报周日援引6月底峰会前在法国流传的提案称,法国希望欧盟(EU)在2012年底前同意采纳1,200亿欧元的促增长措施.
该报纸亦报导称,法国已接受德国拒绝其所呼吁的在欧元区发行共同债务的事实,而且现在同意所谓的欧元区债券是一项要用10年时间来考量的计划.
1,200亿欧元源自一系列短期增长工具,例如,项目债券、重新分配的欧盟结构基金、以及欧洲投资银行的新投资资本.
20国集团(G20)将于周一和周二在墨西哥举行峰会,法国、德国、意大利和西班牙则将在周五进行四方谈判;就在这些重要会议前几天,法国总统奥朗德(Francois Hollande)向欧盟伙伴国及欧洲理事会(European Council)递呈了其提案.
"从6月起,欧洲理事会应采行能快速产生影响且总值为1,200亿欧元的增长措施,"该报纸援引奥朗德在一份名为"欧洲增长协议"文件中的话称.
奥朗德称,随着金融交易税以及创造就业、特别是针对年轻人就业措施的推行,2012年底前增长措施应在这些基础上进一步扩大.
该报纸称,1,200亿欧元应由大约550亿欧元未被使用的欧盟结构发展基金、约45亿欧元基础设施项目的项目债券、以及欧洲投资银行筹得的600亿欧元资本(若欧洲投资银行获得额外100亿欧元的融资).
奥朗德要求欧洲在今年稍早达成的预算纪律协议的基础上,再辅之以增长协议,这一提议得到了广泛支持,以致连德国有所退让.奥朗德是法国17年来第一位社会党籍的总统.
奥朗德推动欧元区采行新机制,以使成员国及其银行业免受市场动荡之苦,例如,建立联合基金来偿还债务.此举令奥朗德与德国政府产生冲突.
奥朗德周四在罗马已与意大利总理蒙堤探讨了他的想法,并已把这些想法递呈给欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)等人,两周后的6月28-29日将举行至关重要的峰会.
奥朗德亦希望授予永久援救基金欧元区欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)银行牌照,使其可以从欧洲央行(ECB)借入资金来增强救助能力.
德国总理梅克尔强烈反对短期内设立欧元债券、由德国来认购债券、或为欧元区银行存款提供担保等构想.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交