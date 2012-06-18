〔G20会议〕墨西哥总统卡尔德隆呼吁G20承诺支持欧洲和IMF

路透墨西哥洛斯卡沃斯6月16日电---墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)周六表示,20国集团(G20)须对欧洲作出承诺,并可能达成协议,进一步提高国际货币基金组织(IMF)遏制欧债危机负面影响的能力.

卡尔德隆将主持周一在洛斯卡沃斯召开的G20峰会.然而希腊大选和意大利与西班牙忧虑日益升温,使得此次大会的重要性相形失色.

"尽管我们预计不会达成有关欧洲的具体协议...但我还是希望听到打造一个新的、更强大的欧洲,一个属于21世纪的欧洲的声音和承诺."卡尔德隆对各家国际新闻机构表示.

卡尔德隆称,墨西哥在G20峰会上的首要任务,是最终确定各成员国向IMF增资的承诺.

"我估计,增加的资本总额可能会高于在华盛顿初步达成的协议规模.最终的增资数额将会在墨西哥确定下来,不过我目前还不想猜测具体的数字."卡尔德隆表示,并称美国和加拿大不参与增资计划"令人遗憾".

英国前首相布朗在为路透撰稿的专栏中表示,G20必须制订一个全球行动协调计划,包括防止债务危机扩散的大型欧洲防火墙以及全面的经济成长方案.

卡尔德隆表示,G20峰会上无法解决欧洲的全部问题,但补充称该地区正走在正确的道路上.

他说最重要的事情在于,欧洲借此机会进一步加强财政和银行间的联系,让地区更具韧性.

"不论如何,在我看来,我们对G20的贡献...是创建良好的条件,由此欧洲的命运或其经济前景不会只取决于一种情况."他说."这意味着欧盟的建设首先要取得进展."

欧盟领导人将在6月28-29日举行会议,届时将考虑构建地区财政和银行业联盟的方案.(完)