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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 09:00 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元趋向1.2470支撑位

0047GMT * 稍早升向1.2592的涨势短暂 * 自6月初以来,一直温和走低 * 日线动量指标发出空头信号 * 可能测试1.2470,即2012年涨势的61.8%回档位(完) --编译 张涛;审校 郑茵

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