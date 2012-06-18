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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 09:18 BJT

〔芝加哥期市〕美国12月玉米期货跳涨约2%,希腊选举缓和市场担忧

路透悉尼6月18日电---美国12月玉米期货CZ2周一跳涨约2%,此前希腊支持援助的党派在大选中获胜,缓和了对欧元区爆发新一轮危机的担忧,提振了风险资产的需求.

CBOT-12月玉米期货CZ2一度上扬2%,之后涨幅略回落至1.88%.近月玉米合约CN2涨1.29%.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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