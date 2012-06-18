〔芝加哥期市〕美国12月玉米期货跳涨约2%,希腊选举缓和市场担忧

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透悉尼6月18日电---美国12月玉米期货CZ2周一跳涨约2%,此前希腊支持援助的党派在大选中获胜,缓和了对欧元区爆发新一轮危机的担忧,提振了风险资产的需求.
CBOT-12月玉米期货CZ2一度上扬2%,之后涨幅略回落至1.88%.近月玉米合约CN2涨1.29%.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。