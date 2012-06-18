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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 09:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍然看多,涨向79.30

0102GMT * 新的买盘推动美元/日圆进一步涨向79.30,仍然看涨 * 日圆交叉盘走强提供支撑,日股上涨 * 79.50左右仍有卖兴 * 在79.50上方、79.95和80.00有停止单,在80.30上方更多 * 日圆交叉盘和股市表现仍然是关注重点(完) --编译 张涛;审校 戴素萍

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