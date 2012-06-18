《汇市简讯》美元/日圆仍然看多,涨向79.30

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
0102GMT * 新的买盘推动美元/日圆进一步涨向79.30,仍然看涨 * 日圆交叉盘走强提供支撑,日股上涨 * 79.50左右仍有卖兴 * 在79.50上方、79.95和80.00有停止单,在80.30上方更多 * 日圆交叉盘和股市表现仍然是关注重点(完) --编译 张涛;审校 戴素萍
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路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。