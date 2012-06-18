〔中国公开市场〕一级交易商仅申报28及91天期正回购需求--业内人士

路透上海6月18日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报了28天和91天期两种正回购需求.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.

央行上周公开市场共净投放360亿元.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但中标利率双双下调.其中周二进行的300亿元28天期正回购,中标利率下跌5个基点(bp)至2.75%;周四进行的150亿元91天正回购,中标利率下跌9bp至3.05%.[ID:nSB1609530]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.(完)